Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Советского и российского режиссера Владимира Меньшова, о смерти которого стало известно в понедельник, 5 июля, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. По предварительной информации, прощание с артистом пройдет 8 июля в 11.00 в Доме кино.

«Предварительная информация: 8-е число, Дом кино, Большой зал, в 11.00... Скорее всего, так все и будет, но могут родственники что-то поменять, но пока мы планируем так», - приводит РИА Новости слова собеседника из Союза кинематографистов России.

После церемонии прощания Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Дочь артиста - советская и российская актриса театра и кино Юлия Меньшова - опубликовала пост в память об отце, сопроводив публикацию словами «Все. Все... Все...» из фильма «Любовь и голуби». Соболезнования в связи со смертью артиста выразил президент России Владимир Путин.