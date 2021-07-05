Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Меньшова

Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует из-за смерти советского и российского актера и режиссера Владимира Меньшова. Об этом рассказал в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, пришла очень печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что в ближайшее время российский лидер направит телеграмму с соболезнованиями семье Меньшова.

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти Владимира Меньшова от последствий коронавирусной инфекции. Знаменитый режиссер умер на 82-м году жизни. Для многих коллег Меньшова известие о его смерти стало потрясением.