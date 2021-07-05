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Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Меньшова

Светлана Иванова
12:23 05.07.2021
Режиссер умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
Путин выразил глубокие соболезнования из-за смерти Меньшова
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Российский президент Владимир Путин глубоко соболезнует из-за смерти советского и российского актера и режиссера Владимира Меньшова. Об этом рассказал в ходе общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, пришла очень печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что в ближайшее время российский лидер направит телеграмму с соболезнованиями семье Меньшова.

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти Владимира Меньшова от последствий коронавирусной инфекции. Знаменитый режиссер умер на 82-м году жизни. Для многих коллег Меньшова известие о его смерти стало потрясением.

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