Постояльцы трех отелей в турецком Бодруме эвакуированы из-за пожара

Постояльцы трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме были вынуждены эвакуироваться из-за подступившего к жилым корпусам лесного пожара. Сначала огонь вспыхнул в квартале Ичмелер, но сильный ветер раздул пламя и оно перекинулось на жилую зону, сообщает агентство DHA.

Местные власти отмечают, что угрозы жизни и здоровью отдыхающих не было, а эвакуировали их на всякий случай. К этому дню пожарным удалось взять под контроль 88 возгораний в 30 провинциях страны. Активное горение происходит на 10 объектах, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

В результате стихии 410 человек пострадали. Российское Генконсульство находится на постоянной связи с официальными властями и туристами. Тем временем министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций РФ направят в Турцию сводную авиагруппировку для борьбы с пожарами. В МЧС подчеркнули, что с просьбой о помощи к России обратилась официальная Анкара.