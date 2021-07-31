Эрдоган озвучил возможную причину масштабных лесных пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил одну из версий природных пожаров на юге страны. Так, его по мнению, одной из возможных причин являются поджоги. Об этом турецкий лидер сообщил во время выступления в кризисном центре в Анталье.

«Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину», – цитирует его слова РИА Новости.

Эрдоган также подчеркнул, что виновные понесут наказание.

Ранее ситуацию с лесными пожарами на юге Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным. Российский лидер пообещал Эрдогану, что Москва продолжит предоставлять помощь. Позже стало известно, что Минобороны России и МЧС РФ направит в Турцию 11 единиц техники для борьбы с пожарами.

Природные пожары на юге страны не могут потушить с 28 июля. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Правительство признало лесные пожары национальной катастрофой. Уточняется, что число погибших из-за пожаров в Турции увеличилось до четырех человек.