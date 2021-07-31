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Россия направит в Турцию 11 единиц техники для борьбы с пожарами

Иван Линдеманн
13:55 31.07.2021
С просьбой о помощи к Москве обратилась Анкара.
Россия направит в Турцию 11 единиц техники для борьбы с пожарами
© Фото: Aleksandr Markin, Wikimedia
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Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций России направят в Турцию сводную авиагруппировку для борьбы с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что с просьбой о помощи к России обратилась Анкара.

«Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», - сказали в пресс-службе РФ.

Ранее ситуацию с лесными пожарами на юге Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал турецкому лидеру, что Москва продолжит предоставлять помощь.

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