Россия направит в Турцию 11 единиц техники для борьбы с пожарами

Министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций России направят в Турцию сводную авиагруппировку для борьбы с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что с просьбой о помощи к России обратилась Анкара.

«Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», - сказали в пресс-службе РФ.

Ранее ситуацию с лесными пожарами на юге Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал турецкому лидеру, что Москва продолжит предоставлять помощь.