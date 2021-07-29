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В генконсульстве РФ в Анталье оценили перспективы эвакуации туристов

Ян Брацкий
18:43 29.07.2021
Турецкие отельеры уже предложили отдыхающим альтернативные варианты размещения, если в этом возникнет необходимость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatolia, ZUMAPRESS.com, Globallokpress
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Речи о полной эвакуации российских туристов из объятых пламенем курортных городов Турции пока не идет. Об этом «Звезде» сообщил дежурный дипломат генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов.  

По его словам, серьезная угроза туристическим объектам возникла в курортном городе Бодрум, где в течение суток возникли несколько пожаров вблизи отелей.

«Огонь подступил вплотную к одному из отелей, проживающие в нем временно размещены в других корпусах той же гостиницы. Речи о полной эвакуации пока не идет. Генеральное консульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию. Находимся на связи с российскими туристами, следим за развитием ситуации», - рассказал Андрианов. 

Турецкие отельеры готовы пойти навстречу отдыхающим и предоставить им альтернативные варианты размещения, если в этом возникнет необходимость. Борьба с огнем сейчас ведется на территории нескольких провинций. К тушению привлечены авиация и пожарные расчеты. Ситуацию усложняет палящее солнце, порывистый ветер и полное отсутствие осадков.

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