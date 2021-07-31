Отец убитой под Самарой школьницы впервые рассказал о случившемся

Отец убитой 15-летней школьницы в Самарской области впервые прокомментировал произошедшую трагедию. По его словам, он воспитывал девочку один, так как его супруга умерла от онкологического заболевания.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого», – приводят его слова «Известия».

Мужчина сообщил изданию, что в день трагедии начал звонить дочери по телефону около 23.30, так как беспокоился о том, где девочка может находиться в столь позднее время. Однако школьница трубку не ответила.

«Бывает, девочки задерживаются погулять. Знаете, волноваться начал с часу до двух, сердце колоть начало. Они приехали в два часа ночи (полиция – Прим. ред.). Убили не только ребенка, убили меня», – сказал он.

По информации следствия, 29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут в Волжском районе Самарской области обнаружили тело подростка 2006 года рождения с множеством повреждений. Позже было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Уточнялось, что подозреваемого в преступлении сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - «Убийство». Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве школьницы самарского полицейского уволили из органов внутренних дел. По решению суда он заключен под стражу на два месяца.