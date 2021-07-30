Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский уволен

Олеся Степакова
16:14 30.07.2021
Отмечается, что руководители задержанного будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
© Видео: ГУ МВД России по Самарской области © Фото: МВД МЕДИА
Читайте нас на:

Руководство ГУ МВД по Самарской области уволило полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - уточнила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Уточняется, что подозреваемого в преступлении сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ.

По данным СК РФ, 29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резаными ранами. СК продолжает расследовать данное дело, выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые мероприятия. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:46 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным
13:04 Спорт
Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира
11:27 Спорт
Пловец Рылов назвал недопониманием конфликт с американцем Мерфи
10:11 Спорт
Видео
«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр
05:05 Армия
Видео
Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.