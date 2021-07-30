Подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский уволен

Руководство ГУ МВД по Самарской области уволило полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - уточнила замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина.

Ранее в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Уточняется, что подозреваемого в преступлении сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ.

По данным СК РФ, 29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резаными ранами. СК продолжает расследовать данное дело, выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые мероприятия.