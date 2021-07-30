В Самарской области возбудили дело по факту убийства 15-летней девушки

В Самаре было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Подозреваемого в преступлении сотрудника полиции задержали. Об этом заявили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

«По версии следствия, 29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», - сообщили в региональном СУ СК.

Уточняется, что на данный момент подозреваемого полицейского задержали. СК продолжает расследовать данное дело, выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые мероприятия.