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Обвиняемый в убийстве школьницы самарский экс-полицейский арестован

Анна Назайкина
12:07 31.07.2021
Он будет находится под стражей до 29 сентября.
Обвиняемый в убийстве школьницы самарский экс-полицейский арестован
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в убийстве 15-летней девушки в Самарской области. Ранее ее тело было обнаружено в поселке Петра Дубрава с множеством колото-резаных ран.

«В настоящее время ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в Самаре было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девочки. Уточнялось, что подозреваемого в преступлении сотрудника полиции задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - «Убийство».

По информации следствия, 29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут в Волжском районе Самарской области обнаружили тело подростка 2006 года рождения с множеством повреждений. СК продолжает расследовать данное дело, выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся все необходимые мероприятия.

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