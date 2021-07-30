Остатки топлива из баков модуля «Наука» стравили в космос

Операция по удалению остатков топлива из многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» на Международной космической станции (МКС) завершена. Топливная система модуля вакуумирована и приведена в безопасное состояние. Это следует из переговоров экипажа орбитальной станции с Землей.

На время проведения процедур, астронавты закрыли часть люков, ведущих в американские сегменты МКС для большей безопасности, пишет РИА Новости. Россияне остались в своем сегменте, несмотря на предложение соседей перебраться к ним на время проведения работ.

Российский многоцелевой лабораторный модуль пристыковался к МКС накануне. Стыковка произошла в автоматическом режиме, трансляция велась на официальном сайте Роскосмоса. Спустя три часа двигатели модуля самопроизвольно включились, что привело к несанкционированному развороту станции на 45 градусов. Угрозы экипажу не было, МКС быстро вернули в нужное положение с помощь двигателей модуля «Звезда» и пристыкованного грузовика «Прогресс МС-17».

Модуль «Наука» создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.