Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Есть контакт: модуль «Наука» пристыковался к МКС

Ян Брацкий
16:31 29.07.2021
Благодаря новому модулю российский сегмент станции получил дополнительные объемы для организации рабочих мест, хранения полезных грузов и размещения аппаратуры.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыкован к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Вся процедура транслировалась в прямом эфире на официальном сайте ГК «Роскосмос». Модуль пристыковался к станции в автоматическом режиме в 16.31 по московскому времени. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

Модуль «Наука» создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.

В минувший вторник космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий потренировались стыковать вручную модуль «Наука» на случай возможного отказа автоматики. Под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами космонавты по очереди учились стыковать модуль «Наука» с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров
13:56 В стране и мире
Видео
Двух террористов, планировавших атаки в людных местах, нейтрализовали в Тюмени
13:54 В стране и мире
В Госдуме рассказали о новшествах в жизни россиян в августе
12:58 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия примет меры в ответ на приближение НАТО к границам
11:16 ОПК
Видео
Мишустин объяснил, почему МС-21 окажется сильным конкурентом на внешних рынках
Популярное
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.