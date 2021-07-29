Есть контакт: модуль «Наука» пристыковался к МКС

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыкован к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Вся процедура транслировалась в прямом эфире на официальном сайте ГК «Роскосмос». Модуль пристыковался к станции в автоматическом режиме в 16.31 по московскому времени. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

Модуль «Наука» создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода. Интеграция модуля в состав МКС займет около года.

В минувший вторник космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий потренировались стыковать вручную модуль «Наука» на случай возможного отказа автоматики. Под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами космонавты по очереди учились стыковать модуль «Наука» с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ).