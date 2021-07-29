В «Роскосмосе» рассказали причину включения двигателей на модуле «Наука»

В госкорпорации «Роскосмос» назвали факт незапланированного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» «работами с остатками топлива». Пресс-служба «Роскосмоса» поделилась с РИА Новости, что сейчас модуль переводится с режима полета в режим «состыкован с МКС», при этом проводится работа с остатками топлива.

Ранее модуль «Наука» пристыковался к МКС. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские космонавты экипажа МКС. Действие транслировали в прямом эфире на официальном сайте ГК «Роскосмос».