В «Роскосмосе» рассказали причину включения двигателей на модуле «Наука»
По словам специалистов, это связано с «работой с остатками топлива».
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В госкорпорации «Роскосмос» назвали факт незапланированного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» «работами с остатками топлива». Пресс-служба «Роскосмоса» поделилась с РИА Новости, что сейчас модуль переводится с режима полета в режим «состыкован с МКС», при этом проводится работа с остатками топлива.
Ранее модуль «Наука» пристыковался к МКС. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские космонавты экипажа МКС. Действие транслировали в прямом эфире на официальном сайте ГК «Роскосмос».