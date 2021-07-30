Российских космонавтов могут перевести в американский сегмент МКС

Российских космонавтов на МКС могут временно переместить в американский сегмент. Это необходимо для того, чтобы специалисты провели работу с топливной системой модуля «Наука».

Как следует их переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, космонавт Олег Новицкий попросил специалистов ЦУП в Подмосковье согласовать вопрос о перемещении в американский сегмент МКС. В пятницу планируется операция по продувке топливных магистралей модуля «Наука» гелием.

Модуль «Наука» совершил стыковку с МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Его благополучно запустили на ракете «Протон-М» 21 июля. После успешной стыковки с МКС, когда экипаж открыл люк модуля, двигатели «Науки» внепланово включились. Для стабилизации были запущены двигатели российского корабля «Прогресс».

В корпорации «Роскосмос» назвали факт незапланированного включения «работами с остатками топлива». По данным корпорации, инцидент произошел, когда модуль переводился с режима полета в режим «состыкован с МКС».