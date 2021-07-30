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Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Олеся Степакова
20:19 30.07.2021
Соответствующий приказ подписал директор Росгвардии Виктор Золотов.
Двукратной олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта
© Фото: Ju Huanzong XinHua Globallookpress
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Двукратной чемпионке Олимпиады по стрельбе россиянке Виталине Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта. Соответствующий приказ подписал директор Росгравдиии Виктор Золотов.

«Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание “лейтенант”», – говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпийский играх в Токио. Она является одним из самых результативных российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее она принесла стране две медали – золотую и серебряную. Золото Бацарашкина завоевала в стрельбе из пистолета на 10 метров, серебро – в стрельбе из пистолета на 10 метров в миксте в паре с Артемом Черноусовым.

Позже президент России Владимир Путин отправил Бацарашкиной телеграмму, где поздравил с победой на Играх. В тексте глава государства заявил, что этот успех - заслуженная награда за труд, талант и целеустремленность.

Ранее спортсменка , завоевавшая золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпийский играх в Токио, поделилась эмоциями от победы.

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