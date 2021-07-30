Россиянка Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров на ОИ

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпийский играх в Токио. Таким образом она принесла десятую медаль в копилку команды ОКР.

Бацарашкина является одним из самых результативных российских спортсменов на Играх в Токио. Ранее она принесла стране две медали – золотую и серебряную. Золото Бацарашкина завоевала в стрельбе из пистолета на 10 метров, серебро – в стрельбе из пистолета на 10 метров в миксте в паре с Артемом Черноусовым.

Позже президент России Владимир Путин отправил Бацарашкиной телеграмму, где поздравил с победой на Играх. В тексте глава государства заявил, что этот успех - заслуженная награда за труд, талант и целеустремленность

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР, которую на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.