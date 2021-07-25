Спорт Путин поздравил Бацарашкину с получением первого золота России на Олимпиаде Алексей Курильченко Президент России поздравил Виталину Бацарашкину с первой золотой медалью на Олимпиаде в Токио. © Фото: Ju Huanzong, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин направил телеграмму Виталине Бацарашкиной, которая завоевала первую золотую медаль российской сборной на Олимпиаде в Токио. В тексте глава государства поздравил спортсменку с триумфом. «От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали "золото" Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех – заслуженная награда за Ваш труд, талант и целеустремленность», - говорится в тексте на сайте Кремля. Бацарашкина одержала победу в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Ранее она рассказала, как выиграла первое золото для сборной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика