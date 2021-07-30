Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр

Иван Линдеманн
10:11 30.07.2021
Спортсменка завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпийский играх в Токио, поделилась эмоциями от победы.

«Пока что радость, облегчение, я наконец-то поеду домой. Ждет долгая дорога, но я надеюсь, она будет легкой», - сказала спортсменка телеканалу «Звезда».

Ранее Бацарашкина уже принесла России две медали - золотую и серебряную.

«Старт команд смешанных мне помог как-то справиться с эмоциями, волнением. Поэтому к этому старту я подошла более спокойно, чем, например, ко второму. Всегда сложно выступать на соревнованиях такого высокого ранга, но я постаралась выполнить свою работу, а не думать, где я нахожусь и какие это соревнования», - отметила спортсменка.

С первой победой россиянку поздравил Владимир Путин. Президент России заявил, что золото Бацарашкиной - это заслуженная награда за труд, талант и целеустремленность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:39 Спорт
В РУСАДА заявили, что пловец Рылов прошел все антидопинговые тестирования
10:11 Спорт
Видео
«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр
05:05 Армия
Видео
Удар по вирусу: как проходит ревакцинация российских военнослужащих в Сирии
04:57 Спорт
Россиянка Пракатень взяла серебряную медаль в академической гребле в Токио
01:04 В стране и мире
Очень теплые ночи: Вильфанд рассказал о погоде в столице на ближайшие дни
Популярное
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.