«Я постаралась выполнить свою работу»: Бацарашкина рассказала о втором золоте Игр

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров на Олимпийский играх в Токио, поделилась эмоциями от победы.

«Пока что радость, облегчение, я наконец-то поеду домой. Ждет долгая дорога, но я надеюсь, она будет легкой», - сказала спортсменка телеканалу «Звезда».

Ранее Бацарашкина уже принесла России две медали - золотую и серебряную.

«Старт команд смешанных мне помог как-то справиться с эмоциями, волнением. Поэтому к этому старту я подошла более спокойно, чем, например, ко второму. Всегда сложно выступать на соревнованиях такого высокого ранга, но я постаралась выполнить свою работу, а не думать, где я нахожусь и какие это соревнования», - отметила спортсменка.

С первой победой россиянку поздравил Владимир Путин. Президент России заявил, что золото Бацарашкиной - это заслуженная награда за труд, талант и целеустремленность.