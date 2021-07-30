Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры

Ученые впервые зафиксировали прямое наблюдение света, приходящего из-за черной дыры. Это явления было предсказано еще общей теорией относительности Эйнштейна, однако до настоящего момента подтверждений не было.

Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс сделал открытие в ходе наблюдения за рентгеновскими лучами, выбрасываемыми во Вселенную сверхмассивной черной дырой. Астрономы обратили внимание на странные вспышки, оказавшиеся отражением, которое получено от обратной стороны дыры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Явление произошло в сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре Галактики и удаленной на расстояние 800 миллионов световых лет от Земли. Телескопы зафиксировали яркие рентгеновские вспышки, а чуть позже - дополнительные, менее яркие и разных «цветов». По мнению ученых, эти отблески явились световым эхом рентгеновских лучей, отраженным от обратной стороны черной дыры.

Как объяснил Уилкинс, световое эхо удалось заменить благодаря искривлению пространства черной дырой, которая отклоняет свет и «закручивает вокруг себя магнитные поля».

Соавтор работы, профессор из Школы гуманитарных и естественных наук Стэнфорда Роджер Бландфорд подчеркнул, что астрофизики начали размышлять о возможном поведении магнитного поля вблизи черной дыры еще 50 лет назад, а сейчас удалось увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии.