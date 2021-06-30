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Ученые впервые зафиксировали слияние черной дыры с нейтронной звездой

Светлана Иванова
10:06 30.06.2021
Слияние черной дыры, чья масса оценивалась в шесть масс Солнца, и нейтронной звезды с 1,5 солнечной массы, заметили астрофизики лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO.
© Видео: OzGrav ARC Centre of Excellence, YouTube © Фото: pixabay
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Ученые описали первые в мире наблюдения гравитационных волн, которое возникли при слиянии нейтронной звезды и черной дыры, говорится в научной работе, выдержки которой опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Речь идет о двух гравитационных событиях GW200105 и GW200115, которые астрофизики лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO и детектора гравитационных волн Virgo зафиксировали 5 и 15 января 2020 года. GW200105 представляло собой столкновение черной дыры, чья масса составляла около девяти солнечных масс, и нейтронной звезды с 1,9 массы Солнца. Это событие произошло на расстоянии около 900 миллионов световых лет от нашей планеты.

Через 10 дней удалось заметить другое космическое явление - слияние черной дыры, чья масса оценивалась в шесть масс Солнца, и нейтронной звезды с 1,5 солнечной массы. GW200115 произошло примерно в одном миллиарде световых лет.

По словам сотрудников Северо-Западного университета штата Иллинойс и австралийского Центра передового опыта по открытию гравитационных волн OzGrav в Университете Монаша, впервые при помощи гравитационных волн удалось заметить слияние черных дыр и нейтронных звезд. Ученые считают, что открытие будет полезно для лучшего понимания законов Вселенной.

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