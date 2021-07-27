Черная дыра разорвала звезду в центре галактики

Сверхмассивная черная дыра начала разрушение звезды в центре галактики. Процесс зарегистрировала российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ».

«Телескоп eROSITA орбитальной рентгеновской обсерватории "Спектр-РГ" зарегистрировал раннюю стадию разрыва приливными силами звезды, пролетевшей вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от Солнца», - говорится в сообщении пресс-центра Института космических исследований РАН.

Специалисты института установили, что вещество разрушенной звезды образовало аккреционный диск и медленно поглощается черной дырой.

«Именно излучение от этого аккреционного диска и проявило себя как ранее неизвестный яркий и мягкий рентгеновский источник SRGe J131014.2+444315, обнаруженный в конце третьего скана неба телескопом eROSITA на борту обсерватории "Спектр-РГ"», - информирует институт.

Обсерваторию «Спектр-РГ» запустили в космос летом 2019 года. Уже осенью она достигла рабочей точки - 1,5 миллиона километров от Земли. К настоящему времени обсерватория трижды осмотрела все небо.

Целью обсерватории является составление в течение четырех лет карты Вселенной. Для этого она сфотографирует в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет создано восемь карт, на каждую из которых уйдет по шесть месяцев. Самая точная карта, которая включит в себя восемь обзоров, будет завершена и опубликована, как ожидается, в 2025 году.