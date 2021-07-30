Зеленский прибыл в Донбасс, где впервые проведет заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Об этом говорится на сайте офиса украинского лидера.
«Глава государства встретится с военнослужащими, которые принимают участие в Операции объединенных сил на востоке Украины», - уточняется в сообщении.
Кроме того, в ДНР под председательством Зеленского впервые состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В среду, 28 июля, Зеленский уволил командующих Генштабом и Объединенными силами в Донбассе. Позднее глава государства назначил новых руководителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Киевом минских договоренностей и давление Украины на политических оппонентов затрудняет встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским.