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Зеленский представил новых командующих Генштабом и Объединенными силами в Донбассе

Ян Брацкий
21:53 28.07.2021
Владимир Зеленский рассчитывает, что после новых назначений каждый военнослужащий начнет понимать перспективы дальнейшего развития ВСУ.
Зеленский представил новых командующих Генштабом и Объединенными силами в Донбассе
© Фото: president.gov.ua
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Новым главой украинского Генерального штаба стал Сергей Шаптала. Соответствующий Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Сергей Корнийчук, занимавший это кресло ранее - освобожден от должности. Новым главой Объединенных сил в Донбассе стал Александр Павлюк.

В своем Указе Зеленский отметил, что ожидает от каждого более системной работы и понимания перспектив дальнейшего развития Вооруженных сил страны.

Как отметил Зеленский, ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать, добавил он.

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