Песков рассказал, что мешает встрече Путина и Зеленского

Невыполнение Киевом минских договоренностей и давление Украины на политических оппонентов затрудняет встречу президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Главная проблема - это то, что Украина не хочет выполнять минские договоренности... последовательно пытается размывать важность минских договоренностей», - сказал он.

Песков также указал на попытки Киева представить Россию участницей конфликта в Донбассе, при том, что это «совершенно не соответствует действительности».

«Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников (нормандской - прим.ред.) "четверки"», - подчеркнул Песков.

В эфире программы представитель Кремля также объяснил инцидент с нарушением российской границы в Черном море британским эсминцем Defender.