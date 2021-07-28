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Зеленский уволил главу Генштаба и командующего силами в Донбассе

Ян Брацкий
21:40 28.07.2021
Президент Украины Владимир Зеленский привал продолжить курс на постепенную модернизацию ВСУ.
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего силами в Донбассе
© Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Сергея Корнийчука с занимаемой должности. На его место назначен Сергей Шаптала.

«Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины», - говорится в тексте Указа.

Кроме того, своего поста лишился командующий Объединенных сил в Донбассе Владимир Кравченко. Его сменил Александр Павлюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового главнокомандующего ВСУ, а также другие кадровые перестановки в сфере обороны страны. С его слов, ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать, отметил Зеленский.

Ранее глава государства отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) республики Руслана Хомчака. Новым главкомом станет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный. Также президент Украины уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, назначив на эту должность Руслана Хомчака.

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