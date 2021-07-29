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Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военкоматах

Андрей Аркадьев
11:27 29.07.2021
Министр выразил надежду, что позиции, представленные в презентации, реализуются в ближайшее время и военкоматы по всей стране будут приведены к современному облику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет в военных комиссариатах.

«Сокращение до десяти с тридцати дней на оформление подобного рода документов - это, конечно, серьезный результат. Но нам нужно выходить на одни сутки», - сказал Шойгу после ознакомления с презентацией проекта цифровой трансформации военных комиссариатов Московской области.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что все военкоматы, которых порядка 30 в регионе, будут отремонтированы, приведены к стандартам современного военкомата.

Сегодня в подмосковном парке «Патриот» Шойгу и Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов области.

В начале июня глава российского военного ведомства прибыл с проверкой в один из столичных военкоматов и раскритиковал руководство за отсутствие должного технического оснащения. Во время рабочей поездки в Тверскую область 9 июня Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов.

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