Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов. Он сделал это во время рабочей поездки в Тверскую область. Глава оборонного ведомства заявил, что все военные комиссариаты и пункты отбора на военную службу должны быть приведены к современным требованиям во всех регионах страны.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», - сказал Сергей Шойгу на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Министр обороны спросил у главы области, сможет ли тот реализовать это обновление в течение года. Тот пообещал, что область может уложиться и быстрее.