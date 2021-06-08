Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой

Алена Миронова
07:10 08.06.2021
Министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов в Москве.
© Видео: SoberView, Яндекс.Дзен © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в один из военкоматов в Москве с внезапной проверкой. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей «Яндекс. Дзен».

На кадрах можно увидеть, как глава оборонного ведомства заходит в одну из комнат комиссариата и указывает на отсутствие надлежащего оборудования.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», - поинтересовался Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса в Крыму, который развернут в районе проведения межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ. Министр обороны заслушал доклад командира корпуса о действиях частей и подразделений в рамках основного этапа маневров. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:57 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке мужчина на параплане пролетел над Золотым мостом
05:52 Армия
Видео
Военнослужащие построят сразу семь мостов через реки в Тульской области
07:10 Армия
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
06:18 В стране и мире
Посольство России в США прокомментировало учения Arctic Challenge
05:00 В стране и мире
Видео
Операция по спасению: эксперты РАН приступили к работе над сохранением древнейших храмов Сирии
Популярное
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
В Болгарии раскрыли схему продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.