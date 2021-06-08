Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в один из военкоматов в Москве с внезапной проверкой. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей «Яндекс. Дзен».

На кадрах можно увидеть, как глава оборонного ведомства заходит в одну из комнат комиссариата и указывает на отсутствие надлежащего оборудования.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то письма закладываете? Что это за работа такая», - поинтересовался Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса в Крыму, который развернут в районе проведения межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ. Министр обороны заслушал доклад командира корпуса о действиях частей и подразделений в рамках основного этапа маневров.