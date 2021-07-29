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Минобороны РФ и Подмосковье подписали соглашение о цифровизации военкоматов области

Андрей Аркадьев
10:35 29.07.2021
В подписанном документе также содержится перечень обязательств ведомства по содействию военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи.
Минобороны РФ и Подмосковье подписали соглашение о цифровизации военкоматов области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в четверг в парке «Патриот» соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.

«Мы сегодня принимаем ряд важных решений о цифровой трансформации и переходу к современному облику военных комиссариатов, которые позволят более оперативно и удобно проводить мероприятия, связанные как с призывной кампанией, так и с мобилизационными резервами, с нашими ветеранами», - заявил Шойгу.

В документе содержится перечень обязательств ведомства по содействию военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, а также организации подготовки граждан к военной службе.

Министр отметил, что подписанное соглашение носит не бумажный, а практический прикладной характер. К документу прилагается точный график по срокам исполнения и финансированию мероприятий.

«Дальше нам предстоит провести работу по всей стране, и подобные графики появятся во всех субъектах страны. У нас серьезные планы - в течение года, максимум двух навести в военкоматах тот порядок, который должен быть», - сказал Шойгу.

Ранее Шойгу в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. В ходе рабочей поездки в Тверскую область 9 июня во время встречи с губернатором региона Игорем Руденей министр объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны.

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