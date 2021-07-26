Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»

После запуска «Северного потока-2» Украине надо разрабатывать собственные ресурсы. Так считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ страны и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока-2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород», - заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Также Саакашвили считает, нельзя верить тому, что транзит газа через Украину после запуска трубопровода сохранится.

На прошлой неделе США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Из совместного документа следует, что ФРГ будет оказывать поддержку в развитии энергетики Украины. Также Берлин обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Киев и после 2024 года, когда перестанет действовать соглашение с Москвой. Кроме того, Германия поддержит Украину в создании сектора «зеленой энергетики» и создаст фонд для его поддержки.

Украина такими договоренностями оказалась недовольна. Киев потребовал от Запада определенных гарантий сохранения транзита газа через страну.