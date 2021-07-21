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Киев и Варшава призвали США и ФРГ «адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе»

Валентина Пескова
22:57 21.07.2021
Министры иностранных дел Польши и Украины выступили с совместным заявлением относительно трубопровода «Северный поток-2».
Киев и Варшава призвали США и ФРГ «адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе»
© Фото: Jens Büttner dpa Globallookpress
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Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали США и Германию «отнестись адекватно к кризису безопасности в регионе». Совместное заявление министров двух стран на фоне строительства «Северного потока-2» появилось на сайте МИД Украины.

Как указали главы МИД, Россия якобы является единственным «выгодоприобретателем» нового газопровода.

«К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток-2"», - говорят в своем заявлении министры.

В связи с этим в МИД Украины и Польши призвали коллег из США и Германии учитывать то, что всякая достойная и адекватная доверию попытка восстановить, по их мнению, баланс безопасности в регионе «должна учитывать возможные негативные риски в трех сферах: политической, военной и энергетической».

Вместе с тем, на Украине и в Польше считают, что эти попытки также должны быть демократическими и предусматривать на этапе согласования «переговоры с правительствами стран, которые наиболее сильно ощущают на себе негативные последствия "Северного потока-2"».

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсуждалось строительство «Северного потока-2». Была затронута также тема возможности продлить соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

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