В США раскрыли детали договоренности с Германией по «Северному потоку-2»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раскрыла детали достигнутой с Германией договоренности по проекту российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, ФРГ будет добиваться от Евросоюза любых мер, включая санкции, которые позволят ограничить экспорт российского газа в Европу при определенном условии.

«В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие», - заявила Нуланд во время слушания в Конгрессе.

Замгоссекретаря подчеркнула, что Штаты активно консультировались с Украиной по вопросам подготовки соглашения. По ее словам, «Северный поток-2» это «плохой трубопровод», а Штаты должны помочь Киеву в сложившейся ситуации.

Второе условие договоренности - поддержка продления соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году. По словам Нуланд, оно нацелено на снижение зависимости Украины от российского газа.

Ранее сообщалось, что Госдеп США предоставит на рассмотрение новый доклад по газопроводу «Северный поток-2». По словам официального преставится госдепа Неда Прайса, санкции не смогли помешать строительству.