Германия внесет 175 миллионов долларов на поддержку энергетики Украины

Германия опубликовала совместное с США заявление по проекту российского газопровода «Северный поток-2». Согласно документу, Германия будет оказывать поддержку в развитии энергетики Украины. Также Берлин обязуется добиваться продления договора о транзите газа через Украину после 2024 года и назначить спецпредставителя по данному вопросу.

Как сообщает сайт МИД Германии, страна поддержит Киев в создании сектора «зеленой энергетики» и создаст фонд для его поддержки. Для начала в него внесут 175 миллионов долларов. Также Берлин якобы обеспечит транзит газа через территорию Украины.

По данным Госдепа США, «зеленый фонд» Германии составит миллиард долларов. В переговорах России и Украины Берлин будет «использовать все рычаги» для продления транзитного контракта. При разработке договоренностей с ФРГ, США контактировали не только с Украиной, но и с Польшей.