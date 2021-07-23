«Ему нужно достучаться до игроков»: Дасаев о новом тренере сборной РФ Карпине

Валерий Карпин является талантливым тренером, но на должности главного тренера сборной России по футболу ему нужно «достучаться» до игроков, чтобы добиться успеха. Такого мнения придерживается заслуженный мастер спорта СССР Ринат Дасаев.

«Это подходящая кандидатура, он был у всех на устах. Карпин - талантливый тренер, с амбициями. Будем верить в него, надеяться, что он приведет сборную к хорошему результату. Но дело в том, что у него мало времени - до отборочных игр остался месяц. Второе - выбора игроков практически нет - все те же игроки в сборной. И если он до них достучится, они поймут, чего от них хотят, то должно все получиться, будем на это надеяться», - рассказал Дасаев.

Ранее заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев заявил, что одним из главных качеств Валерия Карпина является его стремление к развитию.