В Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной РФ по футболу.

«Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других (комментариев. - Прим. ред.)», - сказал он.

На вопрос о том, известна ли реакция главы государства, представитель Кремля ответил отрицательно.

Ранее стало известно, что 52-летний главный тренер клуба «Ростов» Карпин станет наставником сборной России по футболу. В следующие полгода специалист будет совмещать работу на двух должностях. Как сообщалось на сайте Российского футбольного союза, контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года.

Ранее должность главного тренера сборной РФ занимал Станислав Черчесов. По его словам, он покинул свой пост на комфортных для РФС условиях.