В стране и мире Коронавирус Путин вручил грамоты медработникам за вклад в борьбу с COVID-19 Ян Брацкий Медработникам вручены президентские грамоты за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медицинских работников, отличившихся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», - говорится в распоряжении о поощрении. Среди отмеченных медработников, врач частного госпиталя «РЖД Медицина» из города Великие Луки Галина Горелова, главная медсестра из Томской райбольницы Нателла Шубенкина и многие другие. В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Гражданам предлагают сделать укол на добровольной основе одной и четырех российских вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика