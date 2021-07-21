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Голикова призвала привить первым компонентом 80% россиян к 1 ноября

Светлана Иванова
17:37 21.07.2021
На данный момент привиты двумя компонентами вакцины 22,6 миллиона жителей страны, одним компонентом - 33,6 миллиона, уточнила вице-премьер РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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К 1 ноября необходимо достигнуть показателя в 80% иммунитета хотя бы по первой прививке от коронавируса. Добиться такого темпа вакцинации призвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как заявила чиновница в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, на данный момент привиты двумя компонентами вакцины 22,6 миллиона жителей страны, одним компонентом - 33,6 миллиона.

«Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», - заявила Голикова.

В целом, по ее словам, прививочная компания в России идет активно, при этом поствакцинальных осложнений нет.

«На сегодняшний день вакцинация идет активно, российские вакцины работают, случаев поствакцинальных осложнений не отмечается», - заметила чиновница.

Она пояснила, что побочные явления после прививки сводятся в основном к местным реакциям и в отдельных случаях к кратковременному повышению температуры

 В ряде регионов уже близки к достижению порога в 60% коллективного иммунитета к COVID-19, среди них Москва, уточнила вице-премьер.

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