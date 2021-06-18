Путин наградил за борьбу с пандемией сотни российских медиков

Президент России Владимир Путин наградил медиков из разных регионов России за неоценимый вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, почти 140 медицинских работников награждены «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Четверым из них присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ», двоим – «Заслуженный работник здравоохранения РФ», еще один человек был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Остальных медработники были удостоены ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Пятерым работникам медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации», а 70 награждены «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Новые российские награды для работников медицинской отрасли - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского - были учреждены президентом РФ в июне 2020 года, спустя месяца после начала эпидемии COVID-19 в РФ. Они вручаются российским и иностранным медикам, а также волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, и вклад в организацию оказания медицинской помощи и спасение жизней пациентов.