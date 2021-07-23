Очередь на полкилометра: павильон Checkmate на МАКС-2021 бьет рекорды посещаемости

Авиасалон МАКС-2021 в Жуковском работает уже четвертый день и близится к завершению. Однако интерес посетителей к нему не ослабевает.

Самым популярным на авиационной выставке сейчас является павильон, где представлен новый легкий одномоторный истребитель Checkmate. Судя по видеокадрам, которые опубликовал Ростех, очередь к нему растянулась более чем на полкилометра.

В названии нового истребителя Checkmate его создатели зашифровали шахматные термины «шах и мат», что подразумевает абсолютно прорывные характеристики новой машины. Самолет может базироваться на высокогорных аэродромах и эксплуатироваться в любых климатических условиях. Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит до 7 400 кг, а дальность полета - до 3 000 километров.

В первый день работы авиасалона МАКС-2021 новый истребитель Checkmate оценил и президент РФ Владимир Путин.