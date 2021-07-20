Путину на МАКСе показали новый российский военный истребитель
Президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный истребитель, сообщает пресс-служба Ростеха.
«Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС «Checkmate», - говорится в сообщении.
ЛТС – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилотасредствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Истребитель обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. В работе над проектомЛТС «Checkmate» широко применяются суперкомпьютерные технологии.