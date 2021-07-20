Глава «Ростеха» объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate

Легкий тактический истребитель Checkmate, прототип которого сегодня увидели гости авиасалона МАКС-2021 в Жуковском, получил свое название от английского сочетания слов «шах» (сheck) и «мат» (mate). Смысл, который вложили создатели в название новой машины, объяснил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Философия проекта нашла свое отражение в названии машины. Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС - это легкая и маневренная "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии», - цитирует РИА Новости Сергея Чемезова.

Самолет на базе истребителя Checkmate разрабатывается компанией «Сухой», которая входит в госкорпорацию «Ростех». Новая машина будет ориентирована на экспортные поставки.