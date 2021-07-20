Шах и мат: чем уникален новейший истребитель Checkmate

На международном авиакосмическом салоне МАКС скоро начнется официальная презентация нового российского истребителя пятого поколения. Речь идет о легком тактическом однодвигательном самолете - ЛТС Chekmate, что в переводе с английского означает «шах и мат».

Еще в 2020 году в России обратили внимание на однодвигательную смену, и вот, в 2021 году есть полный прототип машины, по которой можно проверить все конструкторские решения.

«В своем классе они совершенно уникальные, в боевом радиусе полторы тысячи километров самая большая вооруженность, укороченный взлет и посадка, больше семи тонн нагрузки, что для самолетов подобного класса - абсолютный рекорд. Широкий спектр номенклатуры позволяет выполнить любые виды задач. Самолет является многофункциональным, как и все платформы, которые разрабатываются и производятся», - рассказал «Звезде» генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. Chekmate сможет разгоняться до двух скоростей звука, масса боевой нагрузки истребителя составит 7400 кг, дальность полета истребителя составит три тысячи километров.