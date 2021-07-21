Пилот Ан-28 назвал причины жесткой посадки под Томском

Двигатели Ан-28, который совершил жесткую посадку в минувшую пятницу, 16 июля, заглохли при обледенении в облаках. Об этом рассказал пилот самолета Анатолий Прытков. Интервью с летчиком распространил Департамент здравоохранения Томской области.

По словам пилота, отказ двигателей произошел на высоте 2 450 метров после выхода из облачности.

«Поднялись мы на 80-й эшелон, это соответствует высоте 245о метров, относительно уровня моря 760, у нас произошел отказ двух двигателей после выхода из облачности, потому что в облачности присутствует обледенение, запуск двигателей не рекомендуется производителем», - отметил Прытков.

Он добавил, что летчики приступили к запуску двигателей после выхода из облачности, но манипуляции не принесли эффекта.

«Запуски производились до высоты, на которой уже нужно заканчивать запуски, прекратить, выбрать площадку, подобранную с воздуха и произвести на нее посадку. Это было сделано», - пояснил командир воздушного судна.

Прытков отметил, что пассажиров информировали о необходимости пристегнуться, после чего приступили к аварийной посадке. По словам летчика, сибирская болотная местность сыграла как аэрофинишер (устройство для торможения самолетов).

«Мы коснулись земли, у нас нос опустился, передняя стойка как бы начала зарываться как плужок небольшой, и нос у нас начал погружаться, он уперся, когда создал такой брусверт, уперся носом, погасил скорость поступательную до нуля и опрокинулся. Мягкий грунт сыграл как подушка безопасности в автомобиле при аварии», - указал Прытков.

Он добавил, что пассажиры и экипаж повисли на ремнях, после чего начали выбираться из воздушного судна. Сначала эвакуация велась через боковое окно в кабине, потому что стекло выдавило при аварийно посадке. Затем экипажу при помощи пассажиров удалось открыть основной люк, и люди через него покидали воздушное судно.

Самолет Ан-28 в минувшую пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге в Томской области. Воздушное судно с 18 людьми на борту следовало по маршруту Кедровый - город Томск. В результате авиапроисшествия пассажиры и экипаж не получили серьезных травм, у пилота Анатолия Прыткова оказалась сломана нога.