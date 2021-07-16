Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»

Начальник Колпашевского филиала Сибирского РПСЦ Игорь Костиков объяснил, почему самолет Ан-28, совершивший аварийную посадку в Томской области, оказался на «спине». Как заявил специалист в комментарии «Звезде», произошло так называемое капотирование, когда при большой скорости касания о грунт воздушное перевернулось через «голову».

«Это получилось при вынужденной жесткой посадке, там болотистая местность, и так как у самолета нет возможности пробежку сделать, все остальное, и при большой скорости касания о грунт он просто-напросто переворачивается через голову, так сказать, кувырок делает и ложится на спину», - указал Костиков.

Он добавил, что местность, в которой произошла аварийная посадка, оказалась удачной благодаря мягкому грунту.

«Самое удачное, что там был мягкий грунт, судя по фото и видео, никакого возгорания не произошло, все целы, живы остались. Произошло капотирование просто напросто, он (самолет. - Прим. ред.) перевернулся борт сверху колесами», - отметил Костиков.

Ан-28 совершил жесткую посадку, когда следовал из города Кедровый в Томск. В результате авиапроисшествия воздушное судно получило сильные повреждения. На борту находились 19 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы.