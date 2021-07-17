В стране и мире МАК создал комиссию по расследованию происшествия с Ан-28 под Томском Виктория Ивашечкина Министерство транспорта и Росавиация дадут оценку инциденту. © Фото: СК РФ, РИА Новости Читайте нас на: Федеральная комиссия по расследованию причин жесткой посадки Ан-28 в Томской области начала работу. «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в заявлении на сайте МАК. Ранее замгубернатора Игорь Толстоносов сообщил, что комиссия с участием министерства транспорта, Росавиации даст оценку инциденту. Напомним, самолет Ан-28 совершал рейс из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу днем, 16 июля. На борту которого находились 18 человек. Позже стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку. Находившиеся на борту люди не получили серьезных травм. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика