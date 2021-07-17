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МАК создал комиссию по расследованию происшествия с Ан-28 под Томском

Виктория Ивашечкина
20:56 17.07.2021
Министерство транспорта и Росавиация дадут оценку инциденту.
МАК создал комиссию по расследованию происшествия с Ан-28 под Томском
© Фото: СК РФ, РИА Новости
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Федеральная комиссия по расследованию причин жесткой посадки Ан-28 в Томской области начала работу.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», - говорится в заявлении на сайте МАК. 

Ранее замгубернатора Игорь Толстоносов сообщил, что комиссия с участием министерства транспорта, Росавиации даст оценку инциденту.

Напомним, самолет Ан-28 совершал рейс из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу днем, 16 июля. На борту которого находились 18 человек. Позже стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку. Находившиеся на борту люди не получили серьезных травм.

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