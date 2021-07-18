Дело о жесткой посадке самолета Ан-28 под Томском поставили на контроль ЦА СК

Дело о жесткой посадке пассажирского самолета Ан-28 в Томской области поставили на контроль Центрального аппарата Следственного комитета РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», - говорится в сообщении.

Напомним, что самолет Ан-28 в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в тайге под Томском. Он следовал по маршруту Кедровый - город Томск. У самолета в полете отказали двигатели, предварительной причиной названо обледенение из-за экстраординарных климатических условий. Аварийный маяк сработал над Бакчарским районом в 15 километрах от населенного пункта Центральный.

Пилотам удалось посадить Ан-28, и хотя самолет перевернулся, все люди на борту остались живы, командир воздушного получил перелом ноги. Его госпитализировали в областную больницу.