В Минпромторге заявили, что истребитель Checkmate будет готов через четыре года

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новейший российский истребитель пятого поколения Checkmate будет готов через четыре года. Он сказал это журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

Ожидается, что новый однодвигательный истребитель будет востребован на внешних рынках - этому будет способствовать его привлекательная цена и комплекс характеристик.

Вице-премьер Юрий Борисов оценил возможный спрос на новинку - предполагается, что он составит около трехсот машин. Потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, и страны Африки.

Несколько часов назад новый самолет показали президенту России Владимиру Путину.