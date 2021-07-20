Борисов: спрос на истребители Checkmate оценивается в 300 машин
РФ имеет якорного заказчика на новые самолеты. Речь идет об иностранных ВВС, уточнил вице-премьер.
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Спрос на новые легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
«Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время», - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.
Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок.
Ранее президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный однодвигательный самолет. Он получил название Checkmate.