Борисов: спрос на истребители Checkmate оценивается в 300 машин

Спрос на новые легкие истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Он, в первую очередь, действительно, будет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Спрос на эти самолеты достаточно высокий, оценивается в минимум 300 самолетов в ближайшее время», - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.

Борисов уточнил, что экспортный успех нового самолета будет зависеть от того, как быстро Россия выведет его на международный рынок.

Ранее президент РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 осмотрел впервые представленный там новый военный однодвигательный самолет. Он получил название Checkmate.