ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
В ФСВТС заявили, что новый загадочный однодвигательный истребитель, анонсированный на днях Ростехом, - прежде всего, экспортный самолет.
«Новый многоцелевой легкий однодвигательный истребитель - это, прежде всего, экспортная машина. Но по испытаниям не исключено, что заинтересуются и национальные вооруженные силы, то есть Министерство обороны», - рассказал «Звезде» глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Он добавил, что самолет обладает серьезными характеристиками - у него широкие ударные и разведывательные возможности, низкая радиолокационная заметность, а также много чего другого.
Шугаев подчеркнул, что конкуренты будут неприятно удивлены ценой нового самолета. В ФСВТС рассчитывают, что с этим новым предложением Россия займет важную нишу на рынке легких однодвигательных многоцелевых самолетов пятого поколения.