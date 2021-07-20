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ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов

Тимур Шерзад
10:37 20.07.2021
Со слов главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, новая машина, которую представят на МАКС-2021, - прежде всего, экспортная модель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ростех
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В ФСВТС заявили, что новый загадочный однодвигательный истребитель, анонсированный на днях Ростехом, - прежде всего, экспортный самолет. 

«Новый многоцелевой легкий однодвигательный истребитель - это, прежде всего, экспортная машина. Но по испытаниям не исключено, что заинтересуются и национальные вооруженные силы, то есть Министерство обороны», - рассказал «Звезде» глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. 

Он добавил, что самолет обладает серьезными характеристиками - у него широкие ударные и разведывательные возможности, низкая радиолокационная заметность, а также много чего другого. 

Шугаев подчеркнул, что конкуренты будут неприятно удивлены ценой нового самолета. В ФСВТС рассчитывают, что с этим новым предложением Россия займет важную нишу на рынке легких однодвигательных многоцелевых самолетов пятого поколения. 

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