«По всей строгости закона»: соседи погибшей семьи в ДТП в Москве требуют наказать автоледи

В родном Череповце, откуда приехала в Москву на свадьбу родственницы семья одного из погибших мальчиков, отреагировали очень серьезно. Соседи по подъезду, которые лично знали погибшего 5-летнего мальчика и его родителей, уверены, что девушку, сбившую насмерть двух детей на пешеходном переходе, нужно наказать.

Одна из пожилых женщин рассказала, что вся молодая семья, в которой рос мальчик - хорошая. Это был их первый ребенок.

«Отличная семья, молодая. От них тут не зависит ничего, если это случилось в Москве. Мне на дачу мне позвонили, сказали об этом. Конечно, переживаю о мальчике, хороший ребенок. На 8 марта меня с праздником даже поздравил. Знаю, что и родители неплохие, и мальчик вот так запомнился. Во дворе гуляли часто, зимою, когда в садика шли. Не пьющие, ничего. Хорошие. Работают много», - рассказала женщина.

При этом соседка переживает и за 18-летнюю виновницу ДТП, которая является всего лишь студенткой.

«И она молодая, и семью жалко, и погибшего ребенка - как судить-то? Жалко и тех, и тех. И та студентка, сейчас не доглядела, выскочила машина откуда-то - и все. Как судить-то?», - размышляет проживающая в том же подъезде.

Еще одна соседка Елена, тоже женщина в почтенном возрасте, также подтвердила, что семья погибших - образцовая. Родители мальчика - не пьют и не курят.

«Семья - вот такая! Парнишечка - вот такой! Всегда говорит: здравствуйте, тетя Лена. Отец - молодой парень, в полиции работает. И Марина не пьющая. Они с ним в Москву к родственникам поехали. А сейчас мне позвонили знакомые, и сказали, что Коленька погиб. Как не жалко-то будет! Тут обреветься можно», - заметила женщина.

При этом соседка добавила, что якобы у виновницы аварии - очень «высокопоставленная мама», которая пытается обвинить женщину, которая переходила с коляской дорогу по пешеходному переходу в том, что она якобы неправильно везла коляску.

Другая знакомая погибшей семьи, соседка Алла Соловьева, уверена, что в таком страшном горе, когда погибли двое малышей - наказание должно быть по всей строгости закона.

«Наказать надо самым высоким наказанием, которое должно быть по закону. Мы сами тут - родители. Человеческие жизни - этого никакими деньгами не искупишь», - рассказала молодая женщина.

Страшное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. 18-летняя студентка, находившаяся за рулем Mazda 3, не заметила и сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Старшие дети, мальчики пяти и трех лет, позже скончались в больнице.